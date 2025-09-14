Stres hem bedeni hem zihni yıpratıyor

Stres kişiyi hem psikolojik hem de fizyolojik olarak etkiliyor. Günlük hayatı olumsuz etkilediği takdirde de uzmandan destek almak gerekiyor. Stresin sebep olduğu fizyolojik ve psikolojik etkilerden bahseden Psikolog Nursima Uğurlu, ”Stres, kişinin günlük hayatında işlevselliğini bozuyorsa destek alması gerektiğini düşünebiliriz. Stres fizyolojik olarak da psikolojik olarak da etkiler ve fiziksel anlamda kalp ve damar rahatsızlıklarını görürüz. Kronik ağrıları, Fibromiyalji’de stres kaynaklıdır. Bağışıklık, sindirim sistemi rahatsızlıkları görünür. Psikolojik olarak da anksiyeteyi tetikler. Uzun vadede hem fiziksel hem psikolojik hatta sosyal anlamda büyük zararlarla sonuçlanabilir. Dışarıdan göreceğimiz destek stresi yönetme de çok etkilidir.Günlük hayatta stresi azaltmak için düzenli egzersiz yapılabilir. Geçmişte yaşanılan ve gelecekte yaşayacağımız duygulara odaklanmak stres kaynaklarımızdan biridir. Anda kalarak daha stressiz bir yaşam sürebiliriz. Bunun dışında aile ve arkadaş desteği de çok önemlidir. Sosyalleşmek, hayır diyebilmek, belirsizlikleri azaltmak oldukça önemlidir. Etkinlik, spor yapmak, stresle başa çıkma konulu kitaplar okumak da bir o kadar önemlidir” şeklinde konuştu.