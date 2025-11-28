  • Haberler
Stres ve masa başı çalışma kas spazmlarını tetikliyor

Ani ve istemsiz kasılmalar olarak bilinen kas spazmları, özellikle omuz ve boyun bölgesinde sık görülüyor. Uzmanlar stres, uzun süre aynı pozisyonda çalışma ve mineral eksikliklerinin spazmları tetiklediğini belirterek erken müdahale çağrısı yapıyor.

Kas spazmı, vücuttaki bir kasın ya da kas grubunun istem dışı, ani ve ağrılı şekilde kasılması olarak tanımlanıyor. Genellikle aşırı kullanım, yanlış pozisyon, stres, su ve mineral kaybı veya soğuk hava etkisiyle ortaya çıkan spazmlar, birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürebiliyor. Uzmanlar, özellikle omuz, boyun ve sırt bölgesinde görülen kas spazmlarının uzun süre aynı pozisyonda çalışma, masa başı iş temposu ve yoğun stres nedeniyle arttığını ifade ediyor. Kas spazmı yaşayanlarda “batma, gerilme ve hareketle artan ağrı” en sık görülen belirtiler arasında yer alıyor. Uzmanlar, şiddetli veya tekrarlayan spazmlar için tıbbi değerlendirme önerirken, hafif durumlarda kası dinlendirme, sıcak uygulama ve magnezyum, su takviyesinin rahatlatıcı etki sağladığını belirtiyor. Kas spazmının tedavisinde erken müdahalenin, kronik ağrı gelişimini önlemede önemli rol oynadığı vurgulanıyor.

