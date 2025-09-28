  • Haberler
Sağlıklı bir yaşam için stresi yönetmek ilk adımdır. Zihin sağlığı beden sağlığını da etkiler ve bu durumu yönetmek için basit ve etkili 5 yöntem vardır. Uzmanlar bu yöntemleri nefes egzersizi, yürüyüşe çıkmak, dijital detoks, meditasyon yapmak ve hobilere zaman ayırmak olarak sıralıyor.

Stresi yönetmek için 5 adım: Nefes egzersizi, yürüyüş, dijital detoks, meditasyon ve hobiler

Stresi yönetmek sağlıklı bir zihin için ilk adımdır. Sağlıklı vücut, sağlıklı bir zihinden geçer. Uzmanlar ise stresi yönetmek için 5 basit adım olduğunu belirtiyor. Bunlar nefes egzersizi, yürüyüşe çıkmak, dijital detoks, meditasyon yapmak ve hobilere zaman ayırmak olarak sıralanıyor. Ancak kişi stres yönetiminde zorlanıyor ya da bu tür eylemler fayda etmiyorsa destek alması öneriliyor.

