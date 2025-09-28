Stresi yönetmek için 5 adım: Nefes egzersizi, yürüyüş, dijital detoks, meditasyon ve hobiler

Stresi yönetmek sağlıklı bir zihin için ilk adımdır. Sağlıklı vücut, sağlıklı bir zihinden geçer. Uzmanlar ise stresi yönetmek için 5 basit adım olduğunu belirtiyor. Bunlar nefes egzersizi, yürüyüşe çıkmak, dijital detoks, meditasyon yapmak ve hobilere zaman ayırmak olarak sıralanıyor. Ancak kişi stres yönetiminde zorlanıyor ya da bu tür eylemler fayda etmiyorsa destek alması öneriliyor.