Su basan evleri temizlemek için canla başla çalıştılar

Kayseri'de şiddetli sağanak sonrası evini su basan vatandaşların yardımın ANDA Arama Kurtarma ekipleri koştu.

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  • 21.06.2023 23:38
  • Güncelleme: 22.06.2023 08:29
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Su basan evleri temizlemek için canla başla çalıştılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de şiddetli sağanak sonrası evini su basan vatandaşların yardımın ANDA Arama Kurtarma ekipleri koştu.

Kayseri’de öğleden sonra başlayan ve şiddetini giderek artıran sağanak yağış, kentin bazı bölgelerinde sele neden oldu. Selin meydan geldiği bazı mahallelerde sokakları ve evleri su bastı. ANDA Arama Kurtarma ekipleri de Osmanlı Mahallesi’nde evini su basan vatandaşların yardımın koştu. Ekipler, gerek dalgıç pompalarla gerekse kol gücüyle suyu boşaltmak için var gücüyle çalıştı.

Konuyla alakalı açıklama yapan ANDA Arama Kurtarma Derneği Kayseri İl Başkanı Şevket Doğan, “Bize AFAD’dan gelen çağrıda Osmanlı Mahallesi’nde birkaç evi su bastığı söylendi. Bugün şehrimizde yoğun bir yağış var. Biz de AFAD’dan aldığımız çağrı üzerine ekipmanlarımızla birlikte Osmanlı Mahallesi’ndeyiz. Bodrum katı su basan yerlere yardım ediyoruz. Dalgıç pompalarla gelen ihbarlara müdahale ediyoruz. Hem makinalarla hem de elle taşıma suretiyle vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Vatandaşlarımız yardım ettiğimiz için teşekkür ediyorlar” ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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