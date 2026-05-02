Su Debisi Yükselen Zamantı Irmağı'nda Kano Merkezi Yeniden Sular Altında Kaldı
(RHA) – Kayseri’nin Tomarza ilçesinden geçen Zamantı Irmağı’nda, yağmur nedeniyle suyun debisi artınca Şıhbarak mevkiinde bulunan kano merkezi ikinci kez sular altında kaldı.
Tomara ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu. Yağışlar nedeniyle Zamantı Irmağı’nın debisi yükseldi. Bu nedenle Şıhbarak mevkiinde bulunan kanı merkezi bu yıl ikinci kez sular altında kaldı. Merkez bu nedenle zarar gördü. Yağışlar bölgede hayatı olumsuz etkiledi.