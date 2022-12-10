Su kanalına düşen araç yandı: 3 yaralı
Kocasinan İlçesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda yaşanan kazada virajı alamayarak su kanalına düşen araç yandı. 3 kişi hafif yaralandı.
- 10.12.2022 17:09
- Güncelleme: 10.12.2022 17:09
Kaza, merkez Kocasinan ilçesi Turgut Reis Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde saat 16.00’da meydana geldi. M.S. yönetimindeki 54 PA 121 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü. Düştükten sonra yanmaya başlayan araçta bulunan sürücü M.S., ile yolcular M.C. ve E.T hafif yaralandı. H.K ise kazadan yara almadan kurtuldu.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılmaz hale geldi. Yaralılar, ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1ha
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