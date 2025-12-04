Tarım ve Orman Bakanlığı, 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü ile ilgili paylaşım yaptı. Yapılan açıklamada, “Dünya genelinde içme suyunun yaklaşık yüzde 30'u, Avrupa'da ise yüzde 25’i son kullanıcıya ulaşmadan kayboluyor. Mevcut verilere göre her gün 346 milyon metre küp içme suyu sistem içinde yok oluyor. Su kayıplarının üçte bir oranında azaltılması 800 milyon kişinin temiz su ihtiyacına eş değerdir. Türkiye’de su kaybı 2004’te yüzde 60 iken 2024 yılında yüzde 31,6 oranına düştü. Hedef ise 2033 yılında yüzde 25’ inmesidir. Bu hedefin sağlanması ile kazanılacak su miktarı 5 milyon nüfuslu bir kentin 1 yıllık su ihtiyacına eşdeğerdir. Bu Kapsamda mevzuat, teknik rehberler, su kurulları ve saha ziyaretleri ile su kayıplarının azaltması hususunda belediyelere destek sağlanmaktadır. Belediye Su Kardeşliği Programı kapsamında başarılı uygulamaların yaygınlaştırılması hedeflenmektedir” denildi.