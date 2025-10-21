Su taşkın kanalına düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

  • Haberler
Melikgazi ilçesinde bir kamyonetin su taşkın kanalına düşmesi neticesinde 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında meydana geldi. A.E. idaresindeki kamyonet, Erenköy Mahallesi İğdelidere Caddesi üzerinde kanala düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonucu  yaralanan sürücü A.E. ile yolcu M.E.S. sedye ile aracın düştüğü yerden çıkarılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.  Kamyonet ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Haber Merkezi

