Su ürünleri yetiştiriciliği destekleme müracaatları için son gün 19 Aralık

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Müracaatları için son günün 19 Aralık olduğunu duyurdu.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Müracaatları için son günün 19 Aralık olduğunu duyurdu. Büyükbaş hayvancılık desteği başvuruları bireysel veya üyesi olunan Tarımsal Örgüt üzerinden yapılabilecek. Bireysel başvurular İl/İlçe Müdürlüklerinde, Tarımsal Örgüt üzerinden yapılacak başvurular ise üyesi olunan Birlik Kooperatife yapılacak.

