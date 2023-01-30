Suat Köylüoğlu Erciyes Taekwando Şampiyonası tamamlandı

Kayseri Taekwando İl Temsilciliği tarafından 27-28-29 Ocak tarihleri arasında hayırsever iş insanı Suat Köylüoğlu adına Develi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen yıldızlar ve gençler Suat Köylüoğlu İller Arası Erciyes Dostluk Şampiyonası 20 ilden toplam 800 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

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  • 30.01.2023 09:57
  • Güncelleme: 30.01.2023 10:51
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Suat Köylüoğlu Erciyes Taekwando Şampiyonası tamamlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Taekwando İl Temsilciliği tarafından 27-28-29 Ocak tarihleri arasında hayırsever iş insanı Suat Köylüoğlu adına Develi Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen yıldızlar ve gençler Suat Köylüoğlu İller Arası Erciyes Dostluk Şampiyonası 20 ilden toplam 800 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Turnuvanın final müsabakaları ve madalya törenine AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan, Kayseri Ticaret Borsası Başkan Vekili Bekir Çizmeli, Kayseri Yeşilay Şube Başkanı Mehmet Çiftçi, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Alanya Şube Başkanı Refik Özdemir ve Hayırsever İş adamı Suat Köylüoğlu katıldı. Şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları taktim edildi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar açıklamasında; "Yavrularımıza sporu sevdirmek ve onların kabiliyetlerini ortaya çıkarmak adına ilçemizde sevilen hayırsever iş adamı Suat ağabeyimiz için böylesine güzel bir organizasyonu tertip eden Taekwondo Federasyonu İl Temsilcisi Özben Şimşek kardeşime teşekkür ediyor; turnuvaya katılan yavrularımızı ve onları yetiştiren aile ve hocalarını tebrik ediyor, bu vesileyle tüm sporcularımıza bundan sonraki spor yaşamlarında başarılar diliyorum" dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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