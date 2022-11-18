Subaşı Mahallesinde yazın tespit edilen sorun çözüldü

İncesu’da parke hizmeti aralıksız devam ediyor. Subaşı mahallesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa İlmek “Yaz döneminde ilçemizdeki bütün mahallelere müdürlerle birlikte çıkarma yaptık. Yerinde tespitler yaparak eksikleri belirledik. Subaşı mahalle ziyaretinden de eksikler tespit etmiştik. Problem tespit ettiğimiz noktalara Büyükşehir ve İncesu Belediyesi olarak müdahale ettik. Subaşı mahallesinin kalbi konumundaki sokağımızın yağmur olukları, drenajları yapıldı. Sıfır parke yaparak, halkımızın yaşadığı soruna kökten çözüm bulduk. Eski parkeleri de israf etmeden Subaşı’nın bir başka bölgesine kullandık. Halkımız ister, biz çözüm üretiriz. Kış gelmeden ilçe merkezinde ve kırsalda eksiklikleri büyük ölçüde giderilmiş olacak” dedi.

Subaşı mahalle muhtarı Hasan Yenilmez de yaptığı açıklamada “Mahallemizde çeşitli alt yapı eksiklikleri vardı. Bu konuyu başkanımıza yaz döneminde yaptığı ziyarette ilettik. Kendisi de verdiği sözü yerine getirdi. Mahallemizde birçok noktanın alt yapı ve parkesi yapıldı. Kendisine teşekkür ederim” diye konuştu.