Şubat ayı kira artış oranı yüzde 33,98 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 30,65 arttı. Aylık bazda artış ise yüzde 4,84 oldu. Bu bağlamda konut ve iş yerleri için kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması ise yüzde 33,98 oldu.