Şubat ayı kira artış oranı yüzde 33,98 oldu

Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamının açıklanmasının ardından, Şubat ayı kira artış oranı da belirlendi. Açıklanan veriler doğrultusunda konut ve iş yerleri için kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 33,98 oldu.

Şubat ayı kira artış oranı yüzde 33,98 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 30,65 arttı. Aylık bazda artış ise yüzde 4,84 oldu. Bu bağlamda konut ve iş yerleri için kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması ise yüzde 33,98 oldu.

