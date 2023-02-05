Şubat'ta da dolu dolu kültür sanat

Şubat ayı Talas Kültür Sanat etkinlikleri, Yasin Pişgin söyleşisi ile start alacak.

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  • 05.02.2023 10:08
  • Güncelleme: 05.02.2023 10:15
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Şubat'ta da dolu dolu kültür sanat
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Şubat ayı Talas Kültür Sanat etkinlikleri, Yasin Pişgin söyleşisi ile start alacak.

Yazar ve ilahiyatçı Yasin Pişgin’in konuşmacı olarak katılacağı ’Hz. Peygamber ve Farkındalık’ konulu söyleşi, 8 Şubat Çarşamba günü saat 19.30’da Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kültür Merkezinde başlayacak. Bununla birlikte şubat ayı boyunca birbirinden önemli etkinlikler gerçekleştirilecek. Müzikten tiyatroya, konferanstan söyleşiye kadar birçok önemli programla sanatseverlere keyifli saatler yaşatacak. 8 Şubat’taki Yasin Pişgin söyleşisi ile başlayacak olan Şubat ayı Talas Kültür Sanat etkinliklerinin ikinci programı 16 Şubat Perşembe günü düzenlenecek olan Cahit Zarifoğlu’nun ’Yaşamak’ isimli tiyatro oyunu olacak. Edebiyat dünyasının önemli isimlerinden olan Zarifoğlu’nun tiyatrosu ERÜ Sabancı Kültür Merkezinde saat 19.30’da başlayacak. İlgiyle takip edilen yazar ve aile danışmanı Hatice Kübra Tongar ise 18 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek ’Çocuklarımızın Hayatında Bıraktığımız İz: Çeyiz’ isimli söyleşiyle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacak. Sabancı Kültür Merkezi’ndeki programın başlangıç saati ise 18.00.

Amir Ateş ve Grubu Konseri

Şubat ayının en önemli programlarından birisi de Türk Sanat Müziğinin usta bestecisi ve yorumcusu Amir Ateş konseri olacak. Amir Ateş ve beraberindeki grubun vereceği konserde Kayseri şarkıları seslendirilecek. 24 Şubat Cuma akşamı saat 19.30’da başlayacak olan program, Erciyes Üniversitesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Şubat ayı Talas Kültür Sanat etkinliklerinin son programı ise gazeteci yazar Yusuf Kaplan’ın konuşmacı olarak katılacağı ’28 Şubat Sürecinden 2023 Türkiyesi’ne’ konulu söyleşi olacak. 27 Şubat Pazartesi günü saat 19.30’da başlayacak söyleşi Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek.

Talas Kültür Sanat etkinlikleri, Talas Belediyesinin diğer tüm kültür sanat etkinliklerinde olduğu gibi yine ücretsiz olarak takip edilecek.

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İHA

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