Suç makinesi firari Kayseri'de yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlarından, 10 ilde 19 farklı suçtan aranan, toplam 14 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi O.K.(47) isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.