Suç makinesi polisten kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 6 farklı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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  • 04.01.2023 18:43
  • Güncelleme: 05.01.2023 09:34
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Suç makinesi polisten kaçamadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 6 farklı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Kocatepe Mahallesi’nde çalışma yaptı. Çalışmada hakkında "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama", "fuhşa teşvik", "şantaj" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Ç., cezaevine teslim edildi.

İHA

Kayseri Gündem
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