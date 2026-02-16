Suç örgütlerine yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

  • Haberler
Kayseri'de geçtiğimiz günlerde organize suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 20 ekip, 210 personel ve Özel Harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adli tabiplikteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 9 şüpheliden 5'i tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent sınırları içerisinde faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 20 ekip, 210 personel ve Özel Harekat Unsurlarının katılımıyla geçtiğimiz günlerde düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde; Aralarında iş insanı Hayri Çelik, Ahmet Şimşek’in de bulunduğu 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adli tabiplikte gerçekleştirilen sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 
9 şüpheliden 5’i tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

