'Suça sürüklenen çocuk' ne anlama geliyor?

Türk Ceza Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu’na göre, suça sürüklenen çocuk “Hakkında ceza kovuşturması yapılan ya da suça iştiraki nedeniyle hakkında güvenlik tedbiri uygulanması talep edilen çocuktur” şeklinde ifade edilir.

Türkiye’de çocukların hukuki süreçlerde korunması amacıyla kullanılan “suça sürüklenen çocuk” kavramı, 18 yaşını doldurmamış bireylerin işlediği iddia edilen fiiller nedeniyle adli merciler önüne çıkmasını ifade ediyor. Türk Ceza Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu’na göre, çocuklar hakkında “suçlu” tanımı yapılmıyor. Bunun yerine “suça sürüklenen çocuk” tabiri tercih ediliyor. Bu yaklaşımın amacı, çocuğun cezalandırılmasından çok eğitilmesi, topluma kazandırılması ve korunmasını sağlamak.