Suçlular önce foto kapana, sonra jandarmaya yakalandı

Kayseri’nin Yeşilhisar içesinde 280 bin TL’lik hırsızlık yapan şahıslar, foto kapandan tespit edilerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Dağılgan Mevkii’nde Y.D.’nin tarla evinde bulunan 180 makara damlama borusu,10 ton gübre, 1 adet kuyu pompası ve 50 adet sulama borusunun çalınması üzerine Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri harekete geçti. Bölgede bulunan foto kapan ve mobil kameraları inceleyen ekipler, şüpheli aracı tespit ederek, suçlulara ulaştı. Operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

4 kişi "hırsızlık malını satın almak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, 4 kişinin karakoldaki işlemleri sürüyor.