Suçsuzluğunu kanıtlamak için kamera kayıtlarını izletti

Kırşehir'de eğitim sendikaları tarafından 'bir öğretmenin şiddete maruz kalması ve öğrenciye tek dal halinde sigara satılması' gerekçesiyle alkışlı eylemle protesto edilen market işletmeni suç durusunda bulundu. Esnaf, suçsuzluğunu kanıtlamak için kamera kayıtlarını izletirken, Bir çocuğa sigara verdiğim ortaya çıksın, tüm mallarımı dağıtacağım dedi.

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  • 27.12.2022 11:10
  • Güncelleme: 27.12.2022 11:10
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Suçsuzluğunu kanıtlamak için kamera kayıtlarını izletti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de eğitim sendikaları tarafından ’bir öğretmenin şiddete maruz kalması ve öğrenciye tek dal halinde sigara satılması’ gerekçesiyle alkışlı eylemle protesto edilen market işletmeni suç durusunda bulundu. Esnaf, suçsuzluğunu kanıtlamak için kamera kayıtlarını izletirken, "Bir çocuğa sigara verdiğim ortaya çıksın, tüm mallarımı dağıtacağım" dedi.

Kendisine eğitim sendikaları tarafından iftira atıldığını ileri süren market işletmeni Ahmet Arslan, emniyet birimlerine marketinin kamera kayıtlarının tamamını verdiğini ve çocuğa bir sigara verildiğinin tespiti halinde de iş yerindeki ürünleri ücretsiz dağıtacağını söyledi. Arslan; "Atılan iftiralardan dolayı emniyete suç duyurusunda bulundum. İş yerimde 4 farklı cepheden kamera kaydı var. Bir kayıtta öğrenciye sigara sattığım değil bir sigara verdiğim dahi tespit edilirse iş yerimde bulunan malzemeleri çocuklara ücretsiz dağıtacağım" dedi.

"Okul idaresinin taleplerine her zaman ’evet’ dedik"

Okul yöneticilerinin taleplerine geçmiş dönemlerde de daima ’evet’ dediklerini aktaran Arslan açıklamasında, "Okul idaresinin çocukların çokça kullandığı oyun kartları ve bazı yiyeceklerin satılmaması taleplerine olumlu baktık ve iş yerimizden kaldırdık. İyi niyetle bakmamıza rağmen bir öğretmen ve bir müdür yardımcısı üzerimize geldi. Üzülerek söylüyorum ki 30-40 öğretmenin olduğu yerde 2 kişi üzerimize geliyor. Biz artık menfaat ilişkisi olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. Taleplerinin eğitim sendikalarından haksızlık yapılmaması olduğunu anlatan Arslan açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Sendika temsilcileri okul önünde bizi linç ederken bizlere bir kelime dahi soru sormadı. Üzerime atılı iftiraları da kabul etmiyorum. Çocuklara market ürünü satışı yapıyoruz. Yasaklı ürün satışımız da yok. Külhanbeyi gibi okul mikrofonundan çocuklara okul alanı dışına çıkılmaması çağrısını da duydum. Bıçaklama ve sigara satışı ne demektir? Çocukları kendi çocuğumuz gibi görerek ihtiyacı olanlara yardımcı olurken, parası çıkışmayan çocuklardan da ücret talebimiz olmuyor."

Geçtiğimiz hafta eğitim sendikaları Sırrı Kardeş İlköğretim Okulu önünde toplanarak marketçinin öğrencilere sigara satışı yaptığını ve bir eğitimcinin darp edildiği gerekçesiyle alkışlı eylemde bulunmuştu.

İHA

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