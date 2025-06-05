'Sucuk baharatlarına, talep arttı, fiyatlar yükseldi'

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, kurban etlerinden sucuk yapmak için baharatçıların yolunu tuttu. Sucuk yapımında kullanılan kırmızı toz biber, kararbiber, kimyon, yenibahar, sarımsak tozu ve tuza yoğun talep var. Baharatçı Ali Eldek, bu yıl geçen bayrama göre taleplerin daha fazla olduğunu belirterek; “Sucuk içi baharatına talep var. Toz bibere, kimyona, karışık baharata, sarımsağa, bağırsağa talep var. 10 kiloluk malzememiz,300 liradan 400 liraya ortalama sadece baharat olarak mevcut. Müşterilerin istek ve arzularına göre hazırlayıp veriyoruz. Geçen seneye oranla yüzde 20 ile yüzde 25 oranında bir zam var. Havaların biraz yumuşak gittiğinden dolayı, serin gittiğinden dolayı geçen seneye göre talep daha fazla. 10 kiloluk sucuğun içine toz tatlı biber, toz acı biber, kimyon, karışık baharat, tuz, sarımsak 20 metre bağırsak için yeterli. Bağırsağa koyduğumuzda sucuk, bağırsağa koymadığımızda ise sucukiçi oluyor. Aynı baharatlar kullanıyoruz. Buraya gelen müşterilerimiz genelde sucuk ve sucukiçi ağırlıklı malzeme için geliyorlar. Havalar biraz serin gittiğinden dolayı sucukiçi yapıp, buzdolaplarına kahvaltılık şeklinde koyarak tüketiyorlar. Baharat alacak hemşehrilerimize, tanıdık yerlerden alın, dikkat edin. Baharatlarda hassasiyet çok fazla. Süt ürünlerinden sonra baharat ürünleri gelir. Kimi yerde 200 liraya satılırken biber, kimi yerde 400 liraya. 200 liraya satılan bir biberin biber olma ihtimali mümkün değil. Güvenilir yerlerden almaları lazım” şeklinde konuştu.