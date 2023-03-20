Sucuk içi hazırlıkları başladı

Kayseri'de pastırmacılık işi yapan Yasin Güzel, Ramazan ayının yaklaşmasıyla sucuk içine olan ilginin arttığını söyleyerek, 'İftarların vazgeçilmezi sucuk içidir' dedi.

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  • 20.03.2023 14:05
  • Güncelleme: 20.03.2023 14:59
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Sucuk içi hazırlıkları başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de pastırmacılık işi yapan Yasin Güzel, Ramazan ayının yaklaşmasıyla sucuk içine olan ilginin arttığını söyleyerek, “İftarların vazgeçilmezi sucuk içidir” dedi.

Ramazan’ın başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Ramazan’a yakın vatandaşların sucuk yerine sucuk içini tercih ettiklerini söyleyen pastırmacı Yasin Güzel, “Ramazana yakın sucuk satışlarımız biraz düşüşe geçer. Ancak sucuk içi Ramazan’ın vazgeçilmezi olduğu için bütün talep sucuk içinedir. O yüzden artık sucuk içimizi yapmaya ve getirtmeye başladık. Müşterilerimizde bizde memnunuz. Bu sene Ramazan’a yakın sucuk içimiz satmaya devam ediyoruz. Sucuk içinin yağlı ve yağsız olanı olur. Biz tek çeşit satmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Pastırmanın kilogram fiyatının 270 TL olduğunu ifade eden Güzel, “Geçen sene ile orantılı olarak çok büyük bir fark yok. Vatandaşlarımızda bu sene 270 TL’den sucuk içini yiyebilirler. Genelde sucuk içini yarım kilo olarak paketliyoruz. Vatandaşlarda taze taze tüketmek için yarım kilo şeklinde alıyorlar. 1 kilo alanda var tabi ki ama genelde yarım kilo olarak alıyorlar. Vatandaşlarımız sucuk içini genel de iftarda yiyorlar. Çünkü sahurda yendiği zaman mide yanmasına yol açabiliyor. İftarların vazgeçilmezi sucuk içidir. Sucuk içini sofralarımızdan eksik etmeyelim” ifadelerini kullandı.

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İHA

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