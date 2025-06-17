Sucuk Konusunda Afyonlular Daha Gözü Açık Çıktı!

Kayseri'nin Afyonkarahisar'dan önce sucuk ve pastırmada tescil başvurusu yaptığı ama Afyonkarahisar'ın daha önce tescil aldığı öğrenildi.

Sucuk Konusunda Afyonlular Daha Gözü Açık Çıktı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla Afyon sucuğu ve pastırmasının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirerek, “Afyonkarahisar’dan AB’ye lezzetli bir imza daha. Afyon Pastırmasından sonra şimdi de “Afyon Sucuğu”, Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili alarak 35. tescilli ürünümüz oldu. Üreticimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu gururu hep birlikte paylaşıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Kayseri'nin Afyonkarahisar'dan önce sucuk ve pastırmada tescil başvurusu yaptığı ama Afyonkarahisar’ın daha hızlı tescil aldığı öğrenildi.

Haber Merkezi

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