Suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda yapılan operasyonda Ü.G. isimli kişi ‘evden hırsızlık, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan Ü.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Develi B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.