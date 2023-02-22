Şükrü Karatepe'den Müteahhitlere 'Derin Eleştiri!'

Kayseri’de plana uygun yapılmayan ve yıkımı devam eden Tekden Hastanesi’nin yanındaki binayla ilgili konuşan, eski Büyükşehir Belediyesi Başkanı Şükrü Karatepe, Binanın hukuka, projeye, planlamaya aykırı olarak yapıldığını ifade ederek, “Bu durumlarda Türkiye’de genellikle şunlar oluyordu; bunları yapan arsa sahipleri veya müteahhitler sürekli seçimleri kolluyor, seçim döneminde kazanma ihtimali olan adayların çevresinde toplanıyorlar, onlara bir miktar katkıda bulunuyorlardı. Eğer aileleri genişse onlara destek verdiklerini söylüyorlardı. Neticede seçimden sonra kazanan belediye başkanının yanına gidiyorlar, bedeli ödeniyor ve daha sonra binalar meşrulaştırılıyor, ruhsatlarını alıyorlardı” açıklamasını yaptı.

Kendi döneminde kaçak olduğu için iki katının yıkıldığını ve bu drumun Türkiye tarihinde yapılan ilklerden biri olduğunu dile getiren Karatepe, “Bu, Türkiye tarihinde yapılan ilklerden birisi. Bu durumlarda Türkiye’de genellikle şunlar oluyordu; bunları yapan arsa sahipleri veya müteahhitler sürekli seçimleri kolluyor, seçim döneminde kazanma ihtimali olan adayların çevresinde toplanıyorlar, onlara bir miktar katkıda bulunuyorlardı. Eğer aileleri genişse onlara destek verdiklerini söylüyorlardı. Neticede seçimden sonra kazanan belediye başkanının yanına gidiyorlar, bedeli ödeniyor ve daha sonra binalar meşrulaştırılıyor, ruhsatlarını alıyorlardı. Biz ise şunu yaptık, 1994 yılında seçim konuşmalarımıza başladığımızda, Bekir Yıldız ve Mehmet Özhaseki bu göreve başladığımız da dedik ki biz bundan sonra bu şehirde gecekonduya, kaçak yapılaşmaya ve hukuka aykırı yapılara izin vermeyeceğiz. Hukuka aykırı bina yapanlar bizi de denediler, geldiler, gittiler, konuşmaya çalıştılar, imar yollu bu bedelinin, karşılığının ödeneceğini söylediler, aracı koydular ama katiyen bunlara pabuç bırakmadık. Çünkü millete söz vermiştik meydanlarda. Yani birinin çıkıp başlatması gerekiyordu ve biz bunu başlatarak o binayı yıktık. Gerçekten o bina utanç verici bir bina. İsmiyle, bulunduğu yer itibariyle utanç verici bir bina. Mimar Sinan parkının köşesinde Mimar Sinan buradan inciniyor. Mimar Sinan’ın şehrimizde ki tek eseri Kurşunlu Cami, ayakta kalan tek eseri biblo gibi orada duruyor. Onun yanında bu bina gördüğünüz gibi sadece miktar olarak hukuka aykırı değilmiş, statik yapısında da sıkıntı varmış. Çürükmüş bina bugün o da belli oldu. Kimsenin evinin, barkının, dükkanının yıkılmasına gönlümüz razı olmaz ama bunun olması gerekiyordu. Bu doğru bir gelişme. Bu binanın yapılmaması gerekiyordu. Yapıldıktan sonra biz elimizden geldiğince iki katını kestik. O gün onu yapabilirdik, başka yapamazdık” ifadelerini kullandı.

