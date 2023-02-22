Şükrü Karatepe'den Müteahhitlere 'Derin Eleştiri!'

Kayseri'de plana uygun yapılmayan ve yıkımı devam eden Tekden Hastanesi'nin yanındaki binayla ilgili konuşan, eski Büyükşehir Belediyesi Başkanı Şükrü Karatepe, Binanın hukuka, projeye, planlamaya aykırı olarak yapıldığını ifade ederek,  'Bu durumlarda Türkiye'de genellikle şunlar oluyordu bunları yapan arsa sahipleri veya müteahhitler sürekli seçimleri kolluyor, seçim döneminde kazanma ihtimali olan adayların çevresinde toplanıyorlar, onlara bir miktar katkıda bulunuyorlardı. Eğer aileleri genişse onlara destek verdiklerini söylüyorlardı. Neticede seçimden sonra kazanan belediye başkanının yanına gidiyorlar, bedeli ödeniyor ve daha sonra binalar meşrulaştırılıyor, ruhsatlarını alıyorlardı' açıklamasını yaptı. 

PAYLAŞ
  • 22.02.2023 10:17
  • Güncelleme: 22.02.2023 10:17
  • 240
Şükrü Karatepe'den Müteahhitlere 'Derin Eleştiri!'

Kayseri’de plana uygun yapılmayan ve yıkımı devam eden Tekden Hastanesi’nin yanındaki binayla ilgili konuşan, eski Büyükşehir Belediyesi Başkanı Şükrü Karatepe, Binanın hukuka, projeye, planlamaya aykırı olarak yapıldığını ifade ederek,  “Bu durumlarda Türkiye’de genellikle şunlar oluyordu; bunları yapan arsa sahipleri veya müteahhitler sürekli seçimleri kolluyor, seçim döneminde kazanma ihtimali olan adayların çevresinde toplanıyorlar, onlara bir miktar katkıda bulunuyorlardı. Eğer aileleri genişse onlara destek verdiklerini söylüyorlardı. Neticede seçimden sonra kazanan belediye başkanının yanına gidiyorlar, bedeli ödeniyor ve daha sonra binalar meşrulaştırılıyor, ruhsatlarını alıyorlardı” açıklamasını yaptı. 

Kendi döneminde kaçak olduğu için iki katının yıkıldığını ve bu drumun Türkiye tarihinde yapılan ilklerden biri olduğunu dile getiren Karatepe, “Bu, Türkiye tarihinde yapılan ilklerden birisi. Bu durumlarda Türkiye’de genellikle şunlar oluyordu; bunları yapan arsa sahipleri veya müteahhitler sürekli seçimleri kolluyor, seçim döneminde kazanma ihtimali olan adayların çevresinde toplanıyorlar, onlara bir miktar katkıda bulunuyorlardı. Eğer aileleri genişse onlara destek verdiklerini söylüyorlardı. Neticede seçimden sonra kazanan belediye başkanının yanına gidiyorlar, bedeli ödeniyor ve daha sonra binalar meşrulaştırılıyor, ruhsatlarını alıyorlardı. Biz ise şunu yaptık, 1994 yılında seçim konuşmalarımıza başladığımızda, Bekir Yıldız ve Mehmet Özhaseki bu göreve başladığımız da dedik ki biz bundan sonra bu şehirde gecekonduya, kaçak yapılaşmaya ve hukuka aykırı yapılara izin vermeyeceğiz. Hukuka aykırı bina yapanlar bizi de denediler, geldiler, gittiler, konuşmaya çalıştılar, imar yollu bu bedelinin, karşılığının ödeneceğini söylediler, aracı koydular ama katiyen bunlara pabuç bırakmadık. Çünkü millete söz vermiştik meydanlarda. Yani birinin çıkıp başlatması gerekiyordu ve biz bunu başlatarak o binayı yıktık. Gerçekten o bina utanç verici bir bina. İsmiyle, bulunduğu yer itibariyle utanç verici bir bina. Mimar Sinan parkının köşesinde Mimar Sinan buradan inciniyor. Mimar Sinan’ın şehrimizde ki tek eseri Kurşunlu Cami, ayakta kalan tek eseri biblo gibi orada duruyor. Onun yanında bu bina gördüğünüz gibi sadece miktar olarak hukuka aykırı değilmiş, statik yapısında da sıkıntı varmış. Çürükmüş bina bugün o da belli oldu. Kimsenin evinin, barkının, dükkanının yıkılmasına gönlümüz razı olmaz ama bunun olması gerekiyordu. Bu doğru bir gelişme. Bu binanın yapılmaması gerekiyordu. Yapıldıktan sonra biz elimizden geldiğince iki katını kestik. O gün onu yapabilirdik, başka yapamazdık” ifadelerini kullandı. 
 

Haber Merkezi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri Şeker'den 'Kızılay'a şeker sattı' iddiasına yanıt

Kayseri Şeker’den ‘Kızılay’a şeker sattı’ iddiasına yanıt

'Deprem bölgesine yardım, bin tıra ulaştı'

'Deprem bölgesine yardım, bin tıra ulaştı'

Başkan Büyükkılıç, Tren Garı'ndaki yardım çalışmaları hakkında inceleme yaptı

Başkan Büyükkılıç, Tren Garı'ndaki yardım çalışmaları hakkında inceleme yaptı

Büyükkılıç, ilçe başkanları ile Kocasinan'da bir araya geldi

Büyükkılıç, ilçe başkanları ile Kocasinan'da bir araya geldi

Sedat Kılınç: 'Deprem bölgesinde inşaata başlamak için acele edilmemeli'

Sedat Kılınç: 'Deprem bölgesinde inşaata başlamak için acele edilmemeli'

Kayseri Şeker: 'Kızılay'a parayla şeker satışımız olmadı'

Kayseri Şeker: 'Kızılay'a parayla şeker satışımız olmadı'

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaymakam Göçer: 'Sürdürülebilir bir hayat kurmaya gayret ediyoruz'

Kaymakam Göçer: “Sürdürülebilir bir hayat kurmaya gayret ediyoruz”

Deprem riskiyle boşaltılan Avukat Ahmet Ulucan okulunun yıkımına başlandı

Deprem riskiyle boşaltılan Avukat Ahmet Ulucan okulunun yıkımına başlandı

DAHA FAZLA
Vali Çiçek: 'Elbistan'da 'cenazeler defnedilmeyi bekliyor' haberi kesinlikle yalandır'

Vali Çiçek: “Elbistan'da 'cenazeler defnedilmeyi bekliyor' haberi kesinlikle yalandır”

İtfaiye ekiplerini karşılayan Büyükkılıç: 'Duygusal olmamak için taş olmak lazım'

İtfaiye ekiplerini karşılayan Büyükkılıç: 'Duygusal olmamak için taş olmak lazım'

Depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı

Depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı

Vali Gökmen Çiçek Elbistan'da da bildiğimiz gibi

Vali Gökmen Çiçek Elbistan’da da bildiğimiz gibi

Yıkılan bina sebebiyle kepenk kapatan esnaflar, 'Her geçen sürede bizim zararımız giderek artıyor'

Yıkılan bina sebebiyle kepenk kapatan esnaflar, “Her geçen sürede bizim zararımız giderek artıyor”