Şükrü Karatepe'nin eşi son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Şükrü Karatepe'nin eşi Gönül Karatepe, Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Şükrü Karatepe'nin eşi son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'nin 50'inci Belediye Başkanı Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuş Şükrü Karatepe’nin eşi Gönül Karatepe, 70 yaşında hayatını kayatını kaybetti. İzmir’in ilçesi Bornova doğumlu olan Gönül Karatepe’nin cenazesi, bugün Hulusi Akar Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye, AK Parti Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği eski Bakanı Mehmet Özhaseki, ilçe belediye başkanları ve yakınları katıldı.

