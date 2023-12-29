Süksün Mahallesi'ne 7,5 milyon TL'lik yol yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İncesu ilçesi Süksün Mahallesi'nde yoğun olarak kullanılan 3 kilometre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki yolda, altyapı çalışmaları hariç 7 milyon 500 bin TL yatırım maliyetli asfalt çalışmalarına başladı.

PAYLAŞ
  • 29.12.2023 10:46
  • Güncelleme: 29.12.2023 16:18
Süksün Mahallesi'ne 7,5 milyon TL'lik yol yatırımı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İncesu ilçesi Süksün Mahallesi’nde yoğun olarak kullanılan 3 kilometre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki yolda, altyapı çalışmaları hariç 7 milyon 500 bin TL yatırım maliyetli asfalt çalışmalarına başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezi ve ilçelerde bir yandan yeni altyapı şebekeleri tesis edilirken diğer yandan mevcut altyapı hatlarında iyileştirme çalışmaları yapılarak bu çalışmalar sonrası deforme olan yol yüzeyleri de sıcak asfaltla buluşturuluyor. Elverişli hava şartlarını fırsata çevirerek şehrin her köşesinde yatırımlarını hızla sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İncesu ilçesi Süksün Mahallesi’nde bölge halkı tarafından yoğun olarak kullanılan ve altyapı çalışmaları sonrası eski konforunu yitiren 3 kilometrelik yolda, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve altyapı kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalara başladı. Yaklaşık 30 personelden oluşan ekip, 2 asfalt serici, yeterli sayıda silindir ve nakliye araçları dâhil 20’ye yakın iş makinesi ile özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 3 kilometre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki söz konusu yol, çalışmaları ardından yenilenmiş yüzüyle, yapılan yatırımlarla cazibesini her geçen gün arttıran Süksün Mahallesi ve TOKİ bölgesinde ikamet eden vatandaşların hizmetine sunulacak. Büyükşehir belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla altyapı sorunu çözülen mahalleden İncesu ilçe merkezine ve Kayseri Ankara karayoluna ulaşım, konforlu hale getirilmiş olacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kırsalı ihya eden çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği Süksün Mahallesi’ndeki yol çalışmasının yatırım maliyeti, altyapı çalışmaları hariç, yaklaşık 4 bin 500 ton sıcak asfaltın üretim, serim ve nakliyesi ile birlikte yaklaşık 7 milyon 500 bin TL olarak hesaplandı.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KAYMEK'ten 'Ebeveynlik Meşalesi: Çocuklarınıza Işık Tutun' Eğitim Programı

KAYMEK'ten 'Ebeveynlik Meşalesi: Çocuklarınıza Işık Tutun' Eğitim Programı

Başkan Büyüksimitci: 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

Başkan Büyüksimitci: 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

Karaman'daki çelik yelekli cinayet davasına Kayseri'de devam edildi

Karaman'daki çelik yelekli cinayet davasına Kayseri'de devam edildi

Başkan Akın, 'İlaçlar bulunabilir olsun istiyoruz'

Başkan Akın, “İlaçlar bulunabilir olsun istiyoruz”

Vali Çiçek, 'Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl' Sergisi'nde

Vali Çiçek, 'Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl' Sergisi'nde

Başkan Büyükkılıç: '9 bin 850 hayvan işletmesinin su faturalarının yarısını büyükşehir ödedi'

Başkan Büyükkılıç: '9 bin 850 hayvan işletmesinin su faturalarının yarısını büyükşehir ödedi'

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

3
Başkan Büyüksimitci, 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

Başkan Büyüksimitci, 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

4
Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

5
İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı görevden alındı

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı görevden alındı

6
OSB Başkanı Yalçın: 'İhracat arıtışı için sektörel kredi destekleri verilmeli'

OSB Başkanı Yalçın: 'İhracat arıtışı için sektörel kredi destekleri verilmeli'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erva Gençlik Spor Kulübü, Ömer Halisdemir Spor Salonunda açıldı

Erva Gençlik Spor Kulübü, Ömer Halisdemir Spor Salonunda açıldı

'Yılbaşı ve Noel Eğlencelerinden Uzak Duralım'

'Yılbaşı ve Noel Eğlencelerinden Uzak Duralım'

DAHA FAZLA
ERÜ'de 'Da Vinci' robotik cerrahi cihazı törenle açıldı

ERÜ'de 'Da Vinci' robotik cerrahi cihazı törenle açıldı

Başkan Büyükkılıç: 'Yeni elektrikli otobüslerimiz görücüye çıkıyor'

Başkan Büyükkılıç: 'Yeni elektrikli otobüslerimiz görücüye çıkıyor'

Asansör bakımında merdiven altı firmalara karşı uyarı

Asansör bakımında merdiven altı firmalara karşı uyarı

Tropikal iklimi Kayseri'ye taşıdılar

Tropikal iklimi Kayseri'ye taşıdılar

Çerkezler seçimlerde 'meclis üyeliği' istiyor

Çerkezler seçimlerde 'meclis üyeliği' istiyor