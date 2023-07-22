Süleyman Akın: 'Kayserispor'un loca satışlarını büyük ölçüde tamamladık'

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın, loca satışlarının büyük oranda tamamlandığını söyleyerek, "İlgi gösteren kurum, kuruluş ve taraftarlara teşekkür ederiz" dedi.

Süper Lig’de mücadelesini yeni sezonda da sürdürecek olan Kayserispor, iç saha maçlarını oynayacağı RHG Enertürk Enerji stadındaki locaları büyük oranda sattı. Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın, taraftarın büyük ilgi gösterdiği locaların yüzde 80’inin satıldığını ifade etti.

Bu sezon loca satışları ile yakından ilgilenen Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın, "Doğuda bulunan 26 loca 200 Bin ile 350 Bin TL arasında satışa çıkardık. Batıda 25 locamız var. 10’ar kişilik standart locaları 600 bin TL ile 1 milyon 200 TL arasında satıyoruz ve büyük ölçüde satıldı. 4-5 locamız kaldı. Güney tarafında bu sene yeni localar açtık. 11 tane 20’şer kişilik localar oluşturduk. Bunu da 125 bin TL ile 175 bin TL arasında satışa çıkarılacak. Kulübümüze ek gelir sağlamış olacağız" dedi.

Taraftarın önemli bir ilgisi ile karşılaştıklarını da söyleyen Süleyman Akın, "Taraftarımızın, kurum ve kuruluşların önemli ilgisi var. Kendilerine desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.