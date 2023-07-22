Süleyman Akın: 'Kayserispor'un loca satışlarını büyük ölçüde tamamladık'

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın, loca satışlarının büyük oranda tamamlandığını söyleyerek, İlgi gösteren kurum, kuruluş ve taraftarlara teşekkür ederiz dedi.

PAYLAŞ
  • 22.07.2023 08:42
  • Güncelleme: 22.07.2023 09:22
  • 54
Süleyman Akın: 'Kayserispor'un loca satışlarını büyük ölçüde tamamladık'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın, loca satışlarının büyük oranda tamamlandığını söyleyerek, "İlgi gösteren kurum, kuruluş ve taraftarlara teşekkür ederiz" dedi.

Süper Lig’de mücadelesini yeni sezonda da sürdürecek olan Kayserispor, iç saha maçlarını oynayacağı RHG Enertürk Enerji stadındaki locaları büyük oranda sattı. Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın, taraftarın büyük ilgi gösterdiği locaların yüzde 80’inin satıldığını ifade etti.

Bu sezon loca satışları ile yakından ilgilenen Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın, "Doğuda bulunan 26 loca 200 Bin ile 350 Bin TL arasında satışa çıkardık. Batıda 25 locamız var. 10’ar kişilik standart locaları 600 bin TL ile 1 milyon 200 TL arasında satıyoruz ve büyük ölçüde satıldı. 4-5 locamız kaldı. Güney tarafında bu sene yeni localar açtık. 11 tane 20’şer kişilik localar oluşturduk. Bunu da 125 bin TL ile 175 bin TL arasında satışa çıkarılacak. Kulübümüze ek gelir sağlamış olacağız" dedi.

Taraftarın önemli bir ilgisi ile karşılaştıklarını da söyleyen Süleyman Akın, "Taraftarımızın, kurum ve kuruluşların önemli ilgisi var. Kendilerine desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talasgücü Belediyespor'da hedef 'Süper Lig'

Talasgücü Belediyespor'da hedef 'Süper Lig'

Kahramanmaraş'ta 'insan yüzlü örümcek' görüntülendi

Kahramanmaraş'ta 'insan yüzlü örümcek' görüntülendi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

2 farklı uyuşturucu madde operasyonunda 3 gözaltı

2 farklı uyuşturucu madde operasyonunda 3 gözaltı

Depremzede aile Kayseri'de İstikbal Mobilya şubesi açtı

Depremzede aile Kayseri’de İstikbal Mobilya şubesi açtı

Araç içinden 20 bin lira çaldı, kayıplara karıştı

Araç içinden 20 bin lira çaldı, kayıplara karıştı

Çok Okunanlar
1
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

2
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

3
Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

4
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

5
Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

6
İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de 112 ekipleri yılın 6 ayında 82 bin vakaya müdahale etti

Kayseri’de 112 ekipleri yılın 6 ayında 82 bin vakaya müdahale etti

Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri başlıyor

Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri başlıyor

DAHA FAZLA
Benzine büyük zam beklentisi

Benzine büyük zam beklentisi

Gelinlikte kiralama revaçta

Gelinlikte kiralama revaçta

Adıyamanspor, Kayseri'de hazırlıklarını sürdürüyor

Adıyamanspor, Kayseri'de hazırlıklarını sürdürüyor

Havalar ısındı sincaplar ortaya çıktı

Havalar ısındı sincaplar ortaya çıktı

Süleyman Akın: 'Kayserispor'un loca satışlarını büyük ölçüde tamamladık'

Süleyman Akın: 'Kayserispor'un loca satışlarını büyük ölçüde tamamladık'