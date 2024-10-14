Sultan Abdülhamid'in temelini attığı ilk Müslüman Hastanesi 100 yıldır ayakta

Sultan Abdülhamid Döneminde, Talas Amerikan Hastanesi'nin temelinin atıldığı aynı yıllarda, Kayseri'de müslümanlara ait ilk hastane olarak 1903'de temeli atılan ama savaşlar ve siyasi çalkantılar nedeniyle bir türlü bitirilemeyen hastane binası ancak savaştan çıktıktan 2 yıl sonra sağlık hizmetine hazır hale getirilebiliyor.

Savaştan çıktıktan iki yıl sonra Kayseri’de 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından ’Memleket Hastanesi’ olarak açılan hastane binası 1 asırdır ayakta duruyor. 2009 yılında restore edilen bina özel hastane olarak kullanılmaya devam ediyor.

O günkü tarihi Kayseri'nin Güney doğu sınırına yapılan hastane, bugünkü Seyyidi Burhanettin mezarlığının bitişiğinde bulunuyor.

14 Ekim 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından hizmete açılan ’Memleket Hastanesi’ bugün 100. yaşına girdi. 2009 yılında aslına uygun olarak restore ettirilen tarihi bina yeniden hastane olarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda Acıbadem Kayseri Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Akbeyaz, bina hakkında bilgiler verdi. Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde hizmet veren tarihi binanın ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk tarafından ’Memleket Hastanesi’ olarak açıldığını dile getiren Akbeyaz, tarihi binanın faal olarak Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde hizmet vermesinin çok büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

100 yıllık binada hizmete devam eden Hastanenin Başhekimi Dr. Ömer Akbeyaz, bünyelerinde bulunan tarihi binanın 100 yaşına girmesinin kendilerini gururlandırdığını söyleyerek, bu tarihi hastanede hizmet etmekten mutlu olduklarını ifade etti.