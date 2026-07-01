Sultan Alaaddin Keykubat Kayseri'de öldüğü mekanda anıldı

Kayseri Şeker Fabrikasında düzenlenen programa, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, daire müdürleri ve davetliler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, “Alaattin Keykubad'ın burada anmamızın birinci sebebi Keykubadiye Sarayının Kayseri Şeker'in arazisi içerisinde bulunmasından kaynaklı. Keykubadiye Sarayının 1260'lı yıllarda yıkıldığı söylenir. Yani yapıldıktan 30-40 sene sonra Moğollar tarafından yıkıldığı söylenir. Tabii Alaeddin Keykubad’ın burada zehirlenerek şehit edildiği ifade edilir. Bunları hocalarımız ayrıntılı bir şekilde anlatacaklar. İşte Kayseri'de böyle bir merkezin bulunuyor olması saray yıkıldıktan sonra adeta gündemden çıkmış. Ne zamana kadar? 1953 yılına kadar bu sarayla kimse ilgilenmemiş. Yıkıldıktan 1953 yılına kadar yani 700 küsur sene. 1953 yılında hocalarımız, bir hocamız gelmiş burayla ilgilenmiş. Daha sonra 1964 yılında başka bir hoca. 1980 yılında da yine başka hoca burayla da ilgilenmiş. Biz buraya gelip de görevi devraldıktan sonra burada böyle bir sarayın varlığını öğrenmiş olduk. Şöyle dedik; ‘Anadolu'da Türk sarayı her yerde bulunmuyor. Bulunsa da buna yeterli sahip çıkılmıyor. Bununla ilgili arkeolojik çalışmalar yapılmıyor. Madem bizim sahamızın içerisinde böyle bir saray var. Bununla ilgilenmek bizim milli bir görevimizdir.’ Kültür ve Turizm Bakanlığımıza müracaatımızı yaparak sondaj çalışması başlatıldı. İdare arkeolojik çalışmaya başladı. Prof. Dr. Ali Baş hocamızın öncülüğünde bu çalışmalar bugüne kadar devam etti. Ali Baş hocam Bu sene başında emekli oldu. Şimdi diğer arkadaşlarımız inşallah bu görevi sürdürecekler. Burada tabii çok önemli tarihi bilgiler ortaya çıkıyor. Alaeddin Keykubad'ı burada anmak istememizdeki sebep sadece bu saray değil. Alaeddin Keykubad Anadolu'yu gerçekten büyük bir şekilde imar etmiş bir hükümdar. Düşünün Sultanhanları inşa edilmiş. O zaman kervanlarla ticaret yapılırken bu Sultanhanları da konaklayan kervanlara güvence vermiş. Yani tarihte ilk sigorta işini aslında Alaeddin Keykubad başlatmış. Bu yönüyle de gerçekten derin bir ufka sahip, bir hükümdar olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

“KAYSERİ SELÇUKLU ŞEHRİDİR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Tabii Selçuklu denilince akla gelen şehirler vardır. Bunlardan en önemlilerinden biri de Kayserimizdir. Aynı zamanda Selçuklu'nun mührünü vurduğu şehirler denilince yine akla gelen Kayseri'dir. Kayseri'miz sizlerin de bildiği gibi değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Ama en çok Kayseri'de anılan ve gündemde olan boyutuyla Kayseri bir Selçuklu şehridir. Tabii bu dünyada Osmanlı'yız, bunun yanında Cumhuriyeti'yiz, bunun yanında öncesindeki medeniyetler vesaire. Ama Kayseri bir Selçuklu şehri. Selçuklu şehirleri arasında da bu güzel şehrimize eserleriyle akrabalarıyla mührünü vuran da Alaeddin Keykubad’dır. O açıdan bu çalışmayı çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

“ALEADDİN KEYKUBAD KAYSERİLİDİR”

Vali Gökmen Çiçek de, “Öncelikle Alaeddin Keykubad'ı anma programının düzenlenmesinde emeği olan Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile onun kıymet eşini tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, güzel oldu. Başkanımız Alaeddin Keykubad konuşmasını bitirirken söylediği cümle çok hoşuma gitti. Hemşerimiz dedi. Alaeddin Keykubad Kayserilidir. Hayatında Kayseri çok önemli bir yer kaplamıştı. Benim Alaeddin Keykubad deyince aklıma gelen konulardan birisi Moğol tehlikesini çok erken fark edip önlemler alması. Ayrıca eşi Hunat Hatun'un burada yaptığı eserler, kalenin onarılması, ok burcunun yapılması, şehrin imarı noktasında Alaeddin Keykubad Kayseri için bambaşka bir şahsiyet. Tabii ki Türk tarihi için de öyle” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından program İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun moderatörlüğünde devam etti. Dursun moderatörlüğünde Prof. Dr. Ali Baş, Doç. Dr. Muharrem Çeken, Doç. Dr. Necla Dursun, Dr. Emel Akpolat ve Dr. Emine Uyumaz, Alaeddin Keykubad’ı anlattı. Program konukların anlatımının ardından sona erdi.

(RHA)