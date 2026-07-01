Sultan Alaeddin Keykubad Kayseri'de anıldı

Düzenlenen programa Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, vali yardımcıları, kaymakamlar ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Alaeddin Keykubad Kayserilidir. Hayatında Kayseri çok önemli bir yer kaplamıştır. Benim için tarihteki en önemli Alaeddin Keykubad deyince aklıma gelen konulardan birisi Moğol tehlikesini çok önceden fark edip önlemler almasıdır. Ayrıca eşi Hunat Hatun’un burada yaptığı eserler, Kale’nin onarılması, Ok Burcu’nun yapılması, şehrin imarı noktasında Alaeddin Keykubad bambaşka bir şahsiyet Kayseri için. Tabi ki Türk tarihi için de böyle” dedi.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri’nin bir Selçuklu şehri olduğunu belirterek, “Selçuklu denilince akla gelen şehirler vardır. Bunlardan en önemlilerden birisi de Kayseri’dir. Aynı zamanda Selçuklu’nun mührü denilince akla gelen Kayseri’dir. Kayseri’miz değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Ama en çok Kayseri’de anılan ve gündemde olan boyutuyla Kayseri bir Selçuklu şehridir. Tabi bunun yanında Osmanlı’yız, Cumhuriyetiz, bunun yanında önceki medeniyetler vs. ama Kayseri bir Selçuklu şehridir. Selçuklu şehirleri arasında da bu güzel şehrimize eserleriyle, akrabalarıyla mührünü vuran Alaeddin Keykubad’dır. O açıdan bu çalışmayı çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından düzenlenen panelde, konuşmacılar Alaeddin Keykubad'ın hayatı, eserleri ve Selçuklular hakkında katılımcılara bilgiler aktardı.