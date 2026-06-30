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Sultan Alâeddin Keykubad, Kayseri'de öldüğü mekanda anılacak

31 Mayıs 1237 tarihinde Kayseri Keykubadiye Sarayı'nda, yabancı elçilere verilen bir Ramazan Bayramı ziyafetinde yediği av etinden zehirlenerek vefat eden Sultan I. Alâeddin Keykubad, öldüğü mekanda, Şeker Fabrikası sınırları içinde anılacak.

Sultan Alâeddin Keykubad, Kayseri'de öldüğü mekanda anılacak

Kayseri’de, Türkiye Selçukluları Devleti’nin kudretli hükümdarı Sultan I. Alâeddin Keykubad için özel bir anma programı ve panel düzenleniyor. 

Etkinlik, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 10.00’da Kayseri Şeker 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Panelin moderatörlüğünü Doç. Dr. Şükrü Dursun üstlenecek. Programda, Selçuklu tarihine ışık tutacak konuşmalarıyla Prof. Dr. Ali Baş, Doç. Dr. Muharrem Çeken, Doç. Dr. Necla Dursun, Dr. Emel Akpolat ve Dr. Emine Uyumaz yer alacak.

Etkinlikte, Sultan Keykubad’ın devlet yönetimindeki vizyonu, Anadolu’daki siyasi ve kültürel etkileri ile tarihî mirası ele alınacak. İbn Bibi’nin “Sultan Alâeddin Keykubad cömertlikte dalgalı bir deniz, yağmur yüklü bir bulut ve yanan bir kandil gibiydi” sözleri, programın ilham kaynağı olarak öne çıkıyor.

Organizasyon; Kayseri Valiliği, Erciyes Üniversitesi, Kocasinan Belediyesi, Kayseri Şeker ve Kayseri Kent Konseyi iş birliğiyle düzenleniyor.

Kayseri’deki tarih ve kültür meraklıları için önemli bir buluşma noktası olacak panel, Selçuklu mirasının günümüz nesillerine aktarılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Haber Merkezi

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