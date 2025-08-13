Sultan Hamid'in mamur edip Kayseri'ye hediye ettiği ilçe

Kayseri’nin doğusunda yer alan Bünyan ilçesi, tarihi ve doğal zenginlikleri ile dikkat çekiyor. Yapılan araştırmalar, ilçedeki yerleşimin M.Ö. 4000–1200 yıllarına kadar uzandığını ve Hititler dönemine kadar dayandığını ortaya koyuyor. Bünyan, tarih boyunca hâkimiyetine giren her kültür ve medeniyetten izler taşırken, özellikle Selçuklu döneminden kalma Sultanhanı ve Karatay kervansarayları ilçenin simgeleri arasında yer alıyor.

Osmanlı döneminde “Sarımsaklı” adıyla nahiye olan bölge, 1895’te II. Abdülhamit döneminde kaymakamlık statüsüne kavuştu. “Bünyan-ı Hamit” adını alan ilçe, 1908’de “Hamit” ifadesi çıkarılarak Bünyan ismini aldı. 1914 yılında ise Sivas’tan ayrılarak Kayseri’ye bağlandı.

Nüfus ve idari yapı

2022 TÜİK verilerine göre 29.704 nüfusa sahip olan Bünyan’da, 44 mahalle muhtarlığı faaliyet gösteriyor. Kaymakamlık, adliye, jandarma, emniyet, sağlık, eğitim, tarım ve iletişim alanlarında çok sayıda kamu kurumu hizmet veriyor.

Ekonomi

Bünyan ekonomisinin temelini tarım ve hayvancılık oluşturuyor. İlçede hububat, yem bitkileri, meyve ve sebze üretimi yapılırken, büyükbaş-küçükbaş hayvancılık, arıcılık ve kümes hayvancılığı da önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. İlçe genelinde 335 bin dekarlık tarım arazisi bulunuyor.

Tarihi mirası, doğal güzellikleri ve üretken yapısıyla Bünyan, Kayseri’nin kültür ve tarımda öne çıkan ilçelerinden biri olma özelliğini sürdürüyor.