Sultan Sazlığı ismi nereden geliyor?

Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçe sınırlarında bulunan Sultan Sazlığı, Erciyes Dağı’nın güneybatısında yer alıyor. Sultan Sazlığı, Avrupa ile Afrika arasındaki göçmen kuşların kullandığı güzergah üzerinde yer almasından dolayı 300'den fazla kuş türüne ve yaklaşık 400 bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Fotoğraf severlerin, ilgi odağı haline gelen Sultan Sazlığı, ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

SULTAN SAZLIĞI İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Yerli ve yabancı turistler için önemli bir turizm destinasyonu olan Sultan Sazlığı, ismini Osmanlı döneminde Sultanların avlak yeri olmasından dolayı aldığı biliniyor. Yavuz Sultan Selim Çaldıran Savaşı seferi sırasında, 400 bin kişilik ordusu ile konaklamasından dolayı bölgeye Sultan Sazlığı adı veriliyor.

Ayrıca Sultan Sazlığı, 1971'de koruma altına alınırken, 1984'te doğal yaşam alanı, 2006'da ise Milli Park olarak ilan edildi.