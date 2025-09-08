Sultan Sazlığı Kayseri Büyükşehir Belediyesine geçti

  • Haberler
Büyükşehir Belediye Meclisi, Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’ni canlandıracak projeyle ilgili, Sultan Sazlığı kuş cenneti çevresindeki yerleşim alanlarındaki çiftçilere su tüketimi daha az olan alternatif tohum desteği sağlanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile projeler geliştirmek ve hazırlanacak ortak iş birliği protokolünü imzalamak doğrultusunda yetki verilmesi talebini görüştü. Bu kapsamda iş birliği ile ilgili gündem maddesi meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

