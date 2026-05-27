Sultan Sazlığı: Kayseri'nin Turizm Rotasında Doğal Cazibe Merkezi

Erciyes’in eteklerinden Kapadokya’ya uzanan turizm rotasının özel duraklarından biri olan bölge, doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Milli parkta yürütülen çalışmalar, hem doğal yapının korunması hem de turizm açısından daha güçlü hale gelmesi için sürdürülüyor. Kuş çeşitliliğinin artması ve bölgenin cazibe merkezi konumuna erişmesi hedefleniyor.

Kayseri’nin Kültür Başkenti Vizyonunda Özel Bir Durak

Sultan Sazlığı, Türk Dünyası’nın UNESCO’su olarak nitelendirilen TÜRKSOY tarafından 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kayseri’nin turizm vizyonunda önemli bir merkez olarak öne çıkıyor. Erciyes, Kapadokya, Soğanlı ve Erdemli vadileriyle çevrili bu eşsiz ekosistem, bayram tatili boyunca doğaseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Kayseri’nin doğal mirası olan Sultan Sazlığı, şehrin kültürel ve turistik kimliğini güçlendiren bir değer olarak hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.