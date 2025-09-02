Sultan Sazlığı’na Can Verecek Tarımsal Proje Hayata Geçiyor

Sultan Sazlığı çevresinde yapılan tarımsal üretimde, su tüketimi yüksek olan ürünlerin yerine daha az suya ihtiyaç duyan ürünlerin teşvik edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, su sarfı dekar başına yaklaşık 1,200 ton olan şeker pancarı, patates, mısır ve ayçiçeği gibi ürünler yerine, su ihtiyacı sadece 300 ton olan arpa, buğday ve yem bitkileri gibi ürünlerin destekleneceği belirtildi.

Projenin detayları, Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi'nde düzenlenen bir toplantıda ele alındı. Toplantıya yerel yönetim temsilcileri, tarım uzmanları ve çiftçiler katılarak, projeye dair görüş alışverişinde bulundu. Sultan Sazlığı'nın gün geçtikçe azalan su kapasitesinin korunması ve artırılması için gerekli tarımsal üretim planlaması üzerinde duruldu.

Bu projenin, Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nin su kapasitesini artırarak kuş çeşitliliğini zenginleştireceği ve turizmi canlandıracağı öngörülüyor. Ayrıca, proje ile birlikte tarımsal üretim sırasında su tüketiminin dörtte bir oranında azaltılması hedefleniyor. Sindelhöyük, Soysallı, Çayırözü, Kopçu, Musahacılı, Sarıca, Kocahacılı ve Ovaçiftlik mahallelerini kapsayan bu girişim, yeraltı su kaynaklarının korunmasına da katkı sağlayacak.

Sonuç olarak, bu çok yönlü proje ile hem tarımsal üretim desteklenecek hem de Sultan Sazlığı'nın ekosistemi korunarak kent turizmine yeni bir ivme kazandırılacak.