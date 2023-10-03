Sultan Sazlığı'na Tesisler Geliyor

Kayseri’nin Develi ilçesi sınırları içerisinde yer alan Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda açılacak olan tesisler için ihale yapılacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü Kayseri Şube Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan Sultan Sazlığı Milli Parkı sınırları içerisindeki Soysallı Pınarları Günübirlik Kullanım Alanı (giriş kontrol ünitesi, kır lokantası, büfe, açık alan işletmeciliği) için 5+5 yıl ihale yapılacak. 10 Ekim saat 11.00’de Yeni Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan Kayseri Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda ’kapalı teklif’ usulü ile yapılacak ihaleye katılmak isteyenlerin başvurularını ihale saatine kadar teslim etmeleri gerektiği bildirildi.