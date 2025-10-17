Sultan Sazlığı'nda Turizm ve Altyapı Yatırımları Devam Ediyor

Sultan Sazlığı, Kayseri'nin Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerini kapsayan bir bölge olarak, Büyükşehir Belediyesi'nin liderliğinde kapsamlı bir dönüşüm sürecine girmiş durumda. Altyapı geliştirmeleri, ulaşım projeleri, çevre düzenlemeleri ve yeni turizm tesisleri gibi birçok alanda yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Büyükkılıç, Ovaçiftlik Mahallesi girişindeki asfaltlama ve altyapı çalışmalarını yakından takip ederken, Kaytur aracılığıyla hizmet verecek yeni turizm tesisi alanını da değerlendirdi. Başkan, Sultan Sazlığı'nın korunması gereken bir alan olduğunu ve 300'den fazla kuş türüne ev sahipliği yaptığını belirtti. Bu alanın daha fazla tanınması için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Başkan, turizm hizmetleri sunan işletmecilere teşekkür ederek, bölgenin cazibesini artırmak için işbirliği içerisinde çalışacaklarını dile getirdi. Ayrıca, köy girişindeki altyapı iyileştirmeleri için çeşitli kurumların destek vereceğini açıkladı.

Büyükkılıç, bölge çiftçilerine destek sağlamak amacıyla Tarım İl Müdürlüğü ile işbirliği içinde az su ile yetiştirilebilecek ürünlerin hibe olarak dağıtılacağını da duyurdu. Bu kapsamda arpa, buğday ve yem bitkisi gibi ürünlerin destekleneceği belirtildi.

Yerel yöneticiler de yapılan yatırımlara teşekkür ederek, bu projelerin bölgede önemli bir dönüşüm yaratacağına inandıklarını ifade ettiler. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sultan Sazlığı gibi eşsiz bir doğal alanı koruyarak, yerli ve yabancı turistler için daha cazip hale getirmeyi hedefliyor. Altyapı ve ulaşım yatırımlarının yanı sıra sosyal tesisler ve tanıtım kampanyaları da planlanıyor.