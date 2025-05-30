Sultan Sazlığı'ndaki Ahşap Yürüyüş Yolu Yenilendi

Büyükşehir Belediyesi, Sultan Sazlığı'nda bulunan 600 metrelik turistik ahşap yürüyüş yolunun yenileme ve onarım çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda yapılan çalışmalar, ziyaretçilere daha konforlu ve güvenli bir doğa deneyimi sunmayı hedefliyor.

Doğa ve Turizm Zenginlikleri

Sultan Sazlığı, 301 kuş türü ile dikkat çeken bir kuş cenneti olmasının yanı sıra, zengin doğal bitki örtüsü ve çeşitli habitatları ile de öne çıkıyor. Yapılan flora çalışmaları sonucunda, alanda endemik bitki türlerinin varlığı tespit edildi. Bu özellikleri sayesinde Sultan Sazlığı, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Ekosistem ve Yaban Hayatı

Sultan Sazlığı, tatlı ve tuzlu su ekosistemleri, geniş sazlık ve bataklık alanları ile zengin bir biyoçeşitlilik sunuyor. Bu alan, su kuşları başta olmak üzere birçok yaban hayatı türüne ev sahipliği yapıyor. Kuş türü ve sayısı, sulak alan ekosistemindeki su seviyesinin değişimine bağlı olarak büyük farklılıklar gösteriyor.

Bu yenileme çalışmaları, Sultan Sazlığı'nın doğal dokusunu koruyarak, bölgenin turizm değerini artırmayı ve doğa severlere eşsiz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.