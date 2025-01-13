Sultan Sazlığı'nı yine yaktılar
Yeşilhisar Ovaçiftlikköy Sultan Sazlığı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bataklıkta çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yeşilhisar Ovaçiftlikköy; Sultan Sazlığı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangının dumanları gökyüzünü kaplarken, çevredeki vatandaşlar yangını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bataklıkta çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Öte yandan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.