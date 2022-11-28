Sultan Sazlığı, yeni evlenen çiftler için de doğal stüdyo oluyor

Kayseri’nin Develi, Yeşilhisar, Yahyalı ilçe sınırlarında bulunulan Sultan Sazlığı Milli Parkında kış kuşlarının gelmeye başlaması ile canlılık arttı. Düğün çekimleri için de çiftler, Sultan Sazlığı tercih edilen mekanların başında geliyor.

‘GELİN VE DAMATLAR BURAYI DOĞAL STÜDYO OLARAK KULLANIYOR’

Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Kuş Cenneti’nde gönüllü olarak tanıtım faaliyetlerinde bulunan Atilla Atasoy, bölgenin kuş gözlemcileri, fotoğraf sanatçıları ve turistlerin yoğun ilgisini çektiğini söyledi. Havaların soğumasıyla birlikte bölgede göçmen kuş yoğunluğunun arttığını belirten Atasoy, “Kışın gelen göçmen kuşları görmek için çok sayıda kişi bu dönemde buraya geliyor. Ayrıca son yıllarda gelin ve damatlar da burada fotoğraf çektirmek için bölgeyi doğal stüdyo olarak kullanmaya başladılar. Sultan Sazlığı’nın bir diğer önemli özelliği de Yılkı atlarının burada yaşaması. Atları yakından görmek ve onlara binmek isteyenler çok fazla. Erciyes’in manzarası da buradan bir başka güzel” diye konuştu.