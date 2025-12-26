  • Haberler
Sultan Sazlığı Yolunda Ekosistem Dostu Asfalt Uygulaması

Kayseri'de, kırsal bölgelerde yol yapım ve asfalt yenileme çalışmaları kapsamında Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nin giriş kapısında sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Bu çalışma, bölgenin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Yapılan asfalt uygulaması, mevcut yolların daha akıcı ve güvenli hale gelmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Sultan Sazlığı, 300 civarında kuş türü ve 400'e yakın bitki türü ile doğayı gözlemlemek isteyenler için eşsiz bir deneyim sunuyor. Asfalt çalışması, Yeşilhisar-Yahyalı karayolundan sazlık bölgesine ulaşımı daha konforlu hale getirmek için yapıldı.

Ekosistem Dostu Asfalt Uygulaması

Yol çalışmasında kullanılan özel asfalt türü, doğayla uyumlu özellikleri ile dikkat çekiyor. Bu asfalt, yağmur suyunun yüzeyden alttaki tabakalara geçmesine olanak tanıyarak yeraltı suyunu besliyor ve toprağın nefes almasını sağlıyor. Böylece, pahalı drenaj altyapısı yatırımlarına ihtiyaç duyulmadan ekosistem dostu bir çözüm sunulmuş oldu.

Bu uygulama, mahalle yolu ölçeğinde Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildi. Yetkililer, yapılan çalışmanın ekolojik sisteme uyumunu vurgulayarak, bu tür projelerin kırsal alanların gelişimine katkı sağlayacağını belirttiler.

Yerel muhtar, yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, altyapı çalışmalarının tamamlanmasından dolayı teşekkürlerini iletti. Bu tür projelerin, bölgenin doğal yapısına uygun bir şekilde hayata geçirilmesi, yerel halkın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Haber Merkezi

Sultan Sazlığı Yolunda Ekosistem Dostu Asfalt Uygulaması
Sultan Sazlığı Yolunda Ekosistem Dostu Asfalt Uygulaması
