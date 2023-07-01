Sultan Sazlığında 'Allah dostu' Nebi dede ziyaretçilerini ağırlıyor

1200'lü yıllarda Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Sultan Sazlığı ve Yağızlı mezrası bölgelerinde yaşamış 'Allah dostu' Nebi Dede'nin türbesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

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  • 01.07.2023 13:22
  • Güncelleme: 01.07.2023 18:22
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Sultan Sazlığında 'Allah dostu' Nebi dede ziyaretçilerini ağırlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

1200’lü yıllarda Kayseri’nin Develi ilçesinde bulunan Sultan Sazlığı ve Yağızlı mezrası bölgelerinde yaşamış ’Allah dostu’ Nebi Dede’nin türbesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Erciyes’in güneyinde, Sultan Sazlığı Kuş Cenneti (Balık Evi) ve Yağızlı mezrasının yanında bulunan türbe 1293 yılında Nebi Dede’nin vefatının ardından yapıldı ve 1719 yılında hayırseverler ve vatandaşlar tarafından tadilat edilerek bugünkü haline getirildi.

Türbe’nin tarihi hakkında bilgiler veren Sindelhöyük Fatih Mahalle Muhtarı Ahmet Sınırtepe; "Bizim burada Yağızlı mezrasında, kuş cennetinde Nebi Dede diye bir çobanımız varmış, Allah dostu. 1293 yılında iki oğlu bir hanımı burada vefat etmiş, buraya defnedilmiş. Türbemiz ziyaretçilerini bekliyor. Allah, herkese burayı gelip görmeyi, dua etmeyi nasip eylesin. Burada kanal vardı, kanalın içinde Nebi Dede’yi sabah namazında abdest alırken görenler var. Türbemiz 1719 yılında tamir edilmiş vatandaşlar ve hayır severlerimiz tarafından" ifadelerini kullandı.

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İHA

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