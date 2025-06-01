Sultanahmet'ten Filistin'e Destek: Kayseri'den Gelen Sarsıcı Mesaj

Tv Kayseri'de de canlı olaak yayınlanan program kapsamında Kayseri’den bağlanan Medyanet Grup Başkanı Ömer Faruk Hamurcu, sert açıklamalarda bulunarak Gazze’ye yönelik saldırılara karşı güçlü bir mesaj verdi.

Hamurcu, yaptığı canlı bağlantıda, Filistin’in yalnız olmadığını vurgulayarak şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

“Bitireceksen hadi bitir Gazze’yi! Ama unutma; bu topraklarda bir Gazze biter, bin Gazze doğar. Biz susmayacağız, unutturmayacağız. Filistin yalnız değildir.”

Sultanahmet’te devam eden ortak yayında duygusal ve sert mesajlar peş peşe gelirken, Türkiye’nin dört bir yanından katılımcılar Filistin’in yanında olduklarını vurguluyor.