Sümer Fabrikası Nostaljisinde Görme Biçimleri Sergisi

AGÜ Mimarlık Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Görme Biçimleri’ sergisi, Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müzesi güncel sergi alanında ziyaretçilerini ağırlıyor. Visual Culture (Görsel Kültür) dersi kapsamında ortaya çıkan sergide, öğrenciler müzeyi ‘Visual Dictionary’ (Görsel Sözlük) yaklaşımıyla yeniden okuma ve anlamlandırma çalışmaları gerçekleştirdi. Eski Sümer Bez Fabrikası’nın elektrik santrali olarak inşa edilen ve günümüzde müze olarak kullanılan yapı, sergide yalnızca bir sergileme alanı değil; görme biçimlerini yönlendiren bir mekansal düzenek olarak ele alındı. Sergiye ilişkin bilgi veren Öğretim Görevlisi Dr. Nihan Muş Özmen, “Aslında bu sergi fikri, geçen dönem açmış olduğumuz bir seçmeli dersten çıktı. Görsel Kültür adını verdiğimiz bir dersin çıktıları buradaki gördüğümüz sergi. Ders boyunca 14 haftalık bir süreçte şu an içinde bulunduğumuz Sümerbank'ın elektrik santrali olan bu yapı. Şu anda da yeniden işlevlendirme ile Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müzesi olarak faaliyetine devam etmektedir. Bu yapıyı 14 hafta boyunca yeniden tartıştık ve her hafta aslında farklı görme biçimleri ve farklı anlamlandırma süreçleriyle zihnimizde yeniden inşa etmiş olduk. Burada toplamda 28 farklı öğrencinin çalışması var ve her bir çalışma aslında görsel sözlük dediğimiz, bu binayı yeniden yorumladıkları bir süreç oldu. Sergimiz mayıs sonuna kadar Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Müzesi güncel sergi alanında ziyarete açık olacak” dedi.

“YAPI OLDUKÇA İLHAM VERİCİ”

Yapının ilham verici olduğunu söyleyen Prof. Dr. Burak Asiliskender ise, “1935 tarihli bir yapının içindeyiz ve Dünya Mimarlık Derneği’nden geçmiş bir yapı. Önemli bir eser. Birçok yerde bilinen bir eser. Bu yapıyı yorumlayarak başlamak istedik. Dersin aslında tasarımı ile ilgili hemen hemen yaklaşık 1,5 yıl gerisinde hazırlığımız var. Uluslararası üniversitelerde benzer mimarlık okullarında okutulan, görsel tasarım derslerini çok detaylı inceledik. Ve yeni bir ders tasarladık. Buraya, özgü bir ders tasarladık" ifadelerini kullandı.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Mimarlık Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Hale Tat da, “Burayı dizayn etmeden önce, gelip bir gezdik. Neler nerelere konmalı? Birçok öğrencinin daha işi çıkmamıştı bile o zaman. Ama biz kafamızda bir mekansallaştırma yapmıştık zaten. Kolonlar vardı, kirişlerin üzerinde çıkıntılar vardı. Bir şeyler asılacaksa oralara asılmalıydı. Daha büyük boyutlu şeyleri çerçevelemek için aslında kolonları kullanmamız gerekiyordu. Bütün işler bittikten sonra tabi hepsini tek tek buraya taşıdık. Sonrasında her eser kendini en iyi nerede sergileyebilir? Onlara baktık. Birkaç denemeler yaptık hatta. Onun sonunda eser en iyi nerede sergilenebilir? O şekilde yerleştirdik. Burayı hazırlamamız sanırım 2.5 ay sürmüş olabilir. Mayıs sonuna kadar açık kalacak. Beklenen ilgiyi beklediğimizden çok daha fazlasıyla karşıladı. Sanat seven ve mimarlıkla uğraşan herkesi sergimize bekliyoruz” diye konuştu. (RHA)