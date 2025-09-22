Sümer Fen Lisesi, İstanbul'dan birincilikle döndü

17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 2025 Teknofest Robolig Yarışması'nda Sümer Fen Lisesi, Türkiye birinci oldu.

Sümer Fen Lisesi, İstanbul'dan birincilikle döndü

2025 Teknofest yarışması, 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da düzenlendi. 3490 takımın başvurduğu Türkiye’nin en büyük teknoloji yarışmalarından birisi olan Teknofest’te, Sümer Fen Lisesi önemli bir başarı elde etti. Sümer Fen Lisesi Robolig takımı, Robolig kategorisinde Türkiye 1’incisi oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “17-22 Eylül’de İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST Robolig kategorisinde, Sümer Fen Lisemizin Robosfl Takımı Türkiye Birincisi oldu. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. Eğitim ailemizle birlikte gençlerimizin bilim ve teknolojideki başarıları için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

