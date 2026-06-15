Sümer Fen Lisesi öğrencileri, Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda 3’üncü oldu

6-8 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda 'Endüstriyel Robotik Kol' kategorisinde Sümer Fen Lisesi öğrencileri üçüncü oldu.

Başarı elde eden öğrenciler Sümer Fen Lisesi Mezunlar Derneği tarafından ödüllendirildi. Dernek Başkanı Sibel Kuyumcu ve Başkan Yardımcısı Bülent Erciyes öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek altın takdim etti.

Ödül takdim töreninde konuşan Sümer Fen Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Sibel Kuyumcu, “Bu yıl öğrencilerimiz uluslararası MEB Robot Yarışması'nda Türkiye’de dereceye girdiler. 22 yıl önce olduğum okulumun eğitimci Fizik öğretmeni olarak şahsım ve derneğimiz adına gurur vericiydi. Biz öğrencilerimize öğretmenlerimize daha fazla başarılara imza atmaları için her zaman destekçileri olarak okulumuzun hem yanında hem arkasındayız. Biz öğrencilerimize bir çiçek, bir kalem bir plaket de olabilirdi ama bu sefer gönlümüzden altın vermek geçti. Bu küçük teşvikle altınsız öğrencimiz kalmayacağına eminim çünkü daha fazla başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Teşvikler bizden, başarılar Sümer Fen Lisesinden” dedi.

Yarışmada derece alan takımın kaptanı Fatma Mercan Karatepe aldıkları ödülden dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda 'Endüstriyel Robotik Kol' kategorisinde 3’üncülük aldık. Robotun amacı sahada bulunan küpleri doğru haznelere yerleştirmekti. Bu robot ileriki zamanlarda makineleşmenin artmasıyla birlikte endüstri alanlarında da kullanılabilecek. Bu ödülü okulum adına kazanmak benim için çok gurur verici bir durum. Düzenlenen yarışma sonrasında para ödülü aldık. Şu anda da bizlere altın ödülü takdim edilecek. Daha önce 3 kere Teknofeste 1’incilik ödülü almıştık. Bu altını ilerleyen zamanlarda geliştireceğimiz projelere destek amacıyla kullanacağız. Çok mutlu oldum. Okulumuzun mezunlar derneğine bizi bu şekilde destekledikleri için teşekkür ederim” diye konuştu.

Ödül alan bir diğer öğrenci Zeynep Dila Uçar ise, “MEB Robot Yarışması'nda 'Endüstriyel Robotik Kol' kategorisinde 3’üncü olduk. Dernek tarafından verilen gram altın beni çok mutlu etti. Gram altınımı okulumuzun başka projelerine harcamak üzere bozduracağım” dedi.