Sümer köprüsünde intihar girişiminde bulunan vatandaş ikna edildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi Sümer Köprüsü'nde H.Ş. isimli vatandaş köprüye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri H.Ş.'yi ikna ederek köprüden inmesini sağladı.

Olay, Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi’nde yaşandı. Sümer Köprüsü’ne çıkarak intihar girişiminde bulunan H.Ş.’yi görenler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine intikal eden ekipler tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri H.Ş.’yi ikna ederek köprüden inmesini sağladı.

