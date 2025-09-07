Sümer Stadının ikincisinin zemini de sentetik yapılacak

Kayseri’de birçok amatör ve profesyonel müsabakalara ev sahipliği yapan Sümer Stadlarının bir tanesinin zemini geçtiğimiz senelerde sentetik yapılmıştı. Stadlardan ikincisinin de stad zeminin sentetik yapılabilmesi için gerekli izinler çıktı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Sorumlusu ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, “Stadın zemini için gerekli ihale yapıldı. Bu sahayı çok fazla kullanamamıştık. Ama sentetik olduktan sonra daha fazla müsabaka oynatabileceğiz. Planlandığı gibi 75 günde tamamlanırsa soyunma odasını sayın valimiz Gökmen Çiçek yaptırıyor. Karşı tarafta bulunan soyunma odalarını da Spor Toto’ya yaptıracağız” dedi.