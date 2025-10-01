Sümer stadının zemin değişim işlemi başladı

Kayseri'de amatör futbol müsabakalarına ev sahipliği yapan Sümer Stadının ikincisinin zemin değişim işlemi başladı.

Kayseri’de Argıncık ve Erkilet sahaları gibi 2 saha ile amatör futbol camiasına hizmet veren Sümer Stadında ikinci sahanın da zemin değişim işlemi başladı. Geçtiğimiz ay ihaleye çıkan sahanın zeminin sentetik çim yapılması için ilk adım atıldı. Mevcut haldeki doğal çim zeminin kazıma işlemine başlandı. Kazıma işleminin ardından drenaj ve altyapı çalışmalarının ardından sahanın  zemini sentetik çim yapılacak.

